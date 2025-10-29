"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5800 рублей на горизонте года, говорится в комментарии аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Выручка эмитента в третьем квартале выросла выше ожиданий, отмечает эксперт.

"Яндекс" подтвердил свои планы по росту выручки более чем на 30% в 2025 году и повысил свой прогноз скорректированной EBITDA c 250 млрд до 270 млрд рублей.

Такие значения предполагают, что в четвертом квартале выручка компании должна немного ускориться, до 22,8%+, тогда как рентабельность по скорректированной EBITDA должна улучшиться на 4,1%, до 18,4%, указывает Лазаричева.

"Текущие результаты "Яндекса" немного выше наших ожиданий. Обновление прогнозов должно быть позитивно воспринято рынком. Считаем, что акции по мультипликаторам торгуются с недооценкой, и придерживаемся рекомендации "покупать" с таргетом 5800 рублей на горизонте двенадцати месяцев", - пишет аналитик брокера в материале.

