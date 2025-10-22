S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков и средней волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан.

"S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные 10 октября. Технические факторы указывают на усиление позиций "быков", - пишет эксперт. - В районе 6550 пунктов сформировалась ключевая зона поддержки. Ее пробой станет сигналом к пересмотру краткосрочного баланса рисков. Пока же базовым сценарием остается постепенное восходящее движение в рамках симметричного канала, чьи границы сохраняются нетронутыми. До исторического максимума 6765 пунктов бенчмарку остается менее 0,5%, и именно он выступает ближайшей целью покупателей".

Ермахан подчеркивает, что в центре внимания инвесторов новости о возможном разрешении торговых противоречий между США и Индией. По сообщениям СМИ, стороны близки к заключению сделки, в рамках которой Вашингтон может снизить пошлины на индийские товары с текущих 50% до 15-16%, а Нью-Дели - согласиться на постепенное сокращение закупок российской нефти. Рынки расценивают эти подвижки как позитивный сигнал, ведь любая деэскалация торговой напряженности снижает глобальную неопределенность и поддерживает спрос на рисковые активы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.