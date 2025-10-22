.
22 октября 2025 года 18:42
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Интер РАО до 7,09 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Интер РАО" с 7,77 руб. до 7,09 руб., что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 151% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "С начала октября акции "Интер РАО" снизились на 7%, тогда как индекс Мосбиржи прибавил 1%, - указывают эксперты. - Компания активно наращивает капитальные вложения: по итогам полугодия расходы выросли на 60,9%, до 69,2 млрд руб., и достигнут максимум в 2025 году - несколько сотен миллиардов рублей. Несмотря на рост затрат, прогноз по EBITDA - 208-225 млрд руб., а по чистой прибыли - 166,5 млрд руб.". На фоне информации о капзатратах компании аналитики снизили уровень дисконта - поправки к стоимости эмитента - с 35% до 30%, однако в то же время были вынуждены понизить оценки чистого денежного потока эмитента на 2026-2027 гг, ожидая, что показатели в данном случае будут в среднем близкими к нулевым. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
