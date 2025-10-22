"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Henderson

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), сообщается в комментарии аналитика брокера Никиты Степанова.

"Выручка эмитента за девять месяцев и сентябрь 225 года растет в рамках ожиданий. В первой половине года темпы роста снизились из-за нетипичных погодных условий, но сейчас все пришло в норму. Ждем ускорения роста выручки в последующие месяцы, особенно в преддверии Нового года. Сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг компании", - пишет эксперт.

