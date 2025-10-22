Ослабление рубля к доллару, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы - "Т-Инвестиции"

Тренд на ослабление рубля к доллару США, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, прогноз на конец 2025 года составляет 91,5 руб./$1, в 2026 году - 96,1 руб./$1, говорится в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год.

Экспортная выручка остается слабой, тогда как импорт оживится за счет сокращения старых запасов и опережающего спроса перед повышением налогов. В следующем году давление усилит снижение рублевых ставок, стимулируя поиск альтернативных вложений, включая валютные, - отмечают эксперты. - Главные факторы неопределенности - динамика сырьевых цен и санкции. По нашим оценкам, изменение цен на нефть на 10% приводит к колебанию курса рубля на 2-3% в ту же сторону".

