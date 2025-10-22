"Т-Инвестиции" прогнозируют ставку ЦБ РФ на уровне 17% на конец 2025г

"Т-Инвестиции" прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 17% годовых на конец текущего года и 10% годовых на конец следующего года, сообщается в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год.

"На фоне замедления экономики и сокращения бюджетного стимула у ЦБ остается пространство для снижения ключевой ставки, однако до весны 2026 года этот процесс будет сдерживаться временным ростом инфляции и ожиданий касаемо повышения НДС, - пишут эксперты. - Основного смягчения мы ждем во втором-третьем квартале следующего года, причем его масштабы могут оказаться больше из-за слабой динамики экономики".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.