"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Северстали

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1580 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил сильные операционные и слабые финансовые результаты за третий квартал 2025 года, констатирует эксперт.

"Несмотря на рост выплавки стали и продаж стальной продукции, компания продемонстрировала ощутимое снижение ключевых финансовых результатов вследствие слабой конъюнктуры внутреннего рынка. В то же время положительный FCF, неплохая рентабельность EBITDA и отрицательная долговая нагрузка свидетельствует о высокой эффективности "Северстали" и хорошем запасе финансовой прочности, - пишет аналитик в обзоре. - Мы полагаем, что ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году оживит внутренний рынок стали и приведет к росту финансовых показателей компании. Наша рекомендация для бумаг - "покупать" с целевой ценой 1580 руб."

Также Данилов допускает, что "Северсталь" не будет осуществлять выплаты дивидендов акционерам и по итогам всего 2025 года, предпочтя подкопить "кэш" для создания дополнительного запаса прочности.

