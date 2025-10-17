Индекс RGBI может вернуться к 115-116п на горизонте недели - ПСБ

Индекс RGBI может вернуться к 115-116 пунктам на горизонте недели (к заседанию Банка России 24 октября 2025 года), а к концу текущего года может перейти в диапазон 118-120 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в четверг перешел к росту и закрылся выше 114 пунктов, выйдя вверх из диапазона 113-114 пунктов, где находился последние полторы недели; на вечерней сессии восстановление котировок продолжилось, констатирует эксперт.

"Ранее мы отмечали, что рынок ОФЗ перепродан, однако для коррекции вверх не хватало триггеров. В четверг вечером данный триггер появился (подготовка к новой встрече президентов России и США), что вызвало всплеск оптимизма. Данный фактор совокупно с приближением заседания ЦБ РФ в следующую пятницу будут способствовать закрытию коротких позиций в ОФЗ и возврату индекса RGBI к 115-116 пунктам к 24 октября", - пишет Грицкевич в обзоре.

Дальнейшее "топливо" для восстановления котировок ОФЗ должно дать заседание Банка России, отмечает аналитик ПСБ.

"Несмотря на противоречивость статистики рассчитываем на снижение ставки на 100 базисных пунктов до конца 2025 года с последующим плавным ослаблением денежно-кредитной политики в 2026 году. На наш взгляд, это позволит индексу RGBI к концу года вернутся в диапазон 118-120 пунктов", - указывает эксперт в материале банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.