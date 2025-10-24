"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать"

"Финам" после рассмотрения отчетности за третий квартал 2025 года сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать" с целевой ценой $103,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Компании удалось в очередной раз превзойти прогнозы и по выручке, и по чистой прибыли, при этом топ-менеджмент Boston Scientific снова повысил прогнозы на 2025 год, - отмечает эксперт. - Вместе с тем ожидания роста выручки и прибыли были ранее заложены нами в оценку Boston Scientific, и отчетность за третий квартал не повлекла за собой необходимости пересмотра оценки. На данном этапе цена акций Boston Scientific чуть выше справедливой, бумага торгуется с премией 0,7% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)".

На взгляд Саидовой, к рискам вложений в акции Boston Scientific можно отнести усиление инфляционного давления как фактор роста затрат в этом издержкоемком производстве, а также риски, связанные с политикой Трампа в области медтеха.

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.