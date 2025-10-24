"БКС МИ" рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 993 руб

"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 993 рубля за штуку на горизонте 1 месяца, что предполагает потенциал роста до 9,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Смирнова.

"Акции "Самолета" отскочили от поддержки 866 руб., которая дважды тестировалась в октябре. Также бумаги приблизились к пологому восходящему тренду от декабря 2024 года, - указывает эксперт. - Важно отметить, что акции застройщика чувствительны к снижению ключевой ставки. На фоне перечисленных аргументов видим потенциальный отскок от указанной зоны поддержки до сопротивления около 993 руб. на горизонте месяца".

