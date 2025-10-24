.
24 октября 2025 года 16:46
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 993 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 993 рубля за штуку на горизонте 1 месяца, что предполагает потенциал роста до 9,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Смирнова. "Акции "Самолета" отскочили от поддержки 866 руб., которая дважды тестировалась в октябре. Также бумаги приблизились к пологому восходящему тренду от декабря 2024 года, - указывает эксперт. - Важно отметить, что акции застройщика чувствительны к снижению ключевой ставки. На фоне перечисленных аргументов видим потенциальный отскок от указанной зоны поддержки до сопротивления около 993 руб. на горизонте месяца". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
24 октября 2025 года 19:03
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 41,8 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ММК представил слабые операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 года, -... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:47
"Финам" повысил рейтинг акций Ozon с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4826 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 16,7% с текущих уровней, ообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "В преддверии приостановки торгов на фоне процедуры редомициляции цена... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:35
Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 155 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" опубликовал производственные результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2025 года: - Никель 53,6 тыс. т (+18% кв/кв); 140,4... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:23
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 42%, сообщается в материале инвесткомпании. "Свежий квартальный отчет согласуется с нашим видением инвестиционного кейса компании, - пишет аналитик Магомед Магомедов.... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:12
Банк ПСБ понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 40 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые результаты ММК в 3К25 продолжили показывать негативную динамику, обусловленную... читать дальше
.24 октября 2025 года 17:57
ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре без изменений, на уровне 16,5% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Банк России на плановом заседании 24 октября снизил ключевую ставку в четвертый раз с начала года, ограничившись ее пересмотром лишь на... читать дальше
.24 октября 2025 года 17:39
"Финам" после рассмотрения отчетности за третий квартал 2025 года сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать" с целевой ценой $103,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Компании удалось в... читать дальше
.24 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" и прогнозную цену на уровне 62 руб. за бумагу по итогам анализа операционных результатов компании за 9 месяцев 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Российский производитель золота и олова опубликовал операционные... читать дальше
.24 октября 2025 года 16:30
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев составляет более 50%, сообщается в комментарии аналитика банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2025 года: - кредитный портфель ЮЛ: +0,7% кв./кв., +3,6% с нг; - кредитный портфель ФЛ: -1%... читать дальше
.24 октября 2025 года 16:00
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив "ЛУКОЙЛ". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "Осенний дивидендный сезон подошел к концу. Среди компаний из подборки выплата уже состоялась... читать дальше
