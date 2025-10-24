.
24 октября 2025 года 17:57

ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 16,5% - Freedom Finance Global

ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре без изменений, на уровне 16,5% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Банк России на плановом заседании 24 октября снизил ключевую ставку в четвертый раз с начала года, ограничившись ее пересмотром лишь на 0,5%, до 16,5% годовых, напоминает аналитик.

Сдержанное решение, по мнению эксперта, объясняется предстоящим с 1 января 2026 года повышением НДС, что станет заметным проинфляционным фактором. Обновленный среднесрочный ориентир Банка России предусматривает ставку в пределах 13-15% годовых, что предполагает ее более постепенную, чем в текущем году, корректировку.

"Из сопроводительного комментария к сегодняшнему заседанию следует, что многие проинфляционные риски сохраняются, а в конце текущего и начале следующего года инфляционное давление может усилиться, - указывает Мильчакова в комментарии. - Таким образом, регулятор ужесточил сигнал для рынков. С учетом этого не исключаем, что в декабре ставка будет оставлена без изменений. Рубль отреагировал на итоги заседание Банка России укреплением к мировым резервным валютам, а индекс Мосбиржи на этом фоне упал на 1,3%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


Лента аналитики
24 октября 2025 года 19:03
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 41,8 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ММК представил слабые операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 года, -...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:47
"Финам" повысил рейтинг акций Ozon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Ozon с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4826 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 16,7% с текущих уровней, ообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "В преддверии приостановки торгов на фоне процедуры редомициляции цена...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:35
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 155 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" опубликовал производственные результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2025 года: - Никель 53,6 тыс. т (+18% кв/кв); 140,4...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:23
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 42%, сообщается в материале инвесткомпании. "Свежий квартальный отчет согласуется с нашим видением инвестиционного кейса компании, - пишет аналитик Магомед Магомедов....    читать дальше
24 октября 2025 года 18:12
ПСБ понизил прогнозную цену акций ММК до 40 руб
Банк ПСБ понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 40 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые результаты ММК в 3К25 продолжили показывать негативную динамику, обусловленную...    читать дальше
24 октября 2025 года 17:39
"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать"
"Финам" после рассмотрения отчетности за третий квартал 2025 года сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать" с целевой ценой $103,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Компании удалось в...    читать дальше
24 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 62 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" и прогнозную цену на уровне 62 руб. за бумагу по итогам анализа операционных результатов компании за 9 месяцев 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Российский производитель золота и олова опубликовал операционные...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:46
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 993 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 993 рубля за штуку на горизонте 1 месяца, что предполагает потенциал роста до 9,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Смирнова. "Акции "Самолета" отскочили от поддержки 866 руб., которая...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:30
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев - более 50% - ПСБ
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев составляет более 50%, сообщается в комментарии аналитика банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2025 года: - кредитный портфель ЮЛ: +0,7% кв./кв., +3,6% с нг; - кредитный портфель ФЛ: -1%...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:00
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, исключив ЛУКОЙЛ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив "ЛУКОЙЛ". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "Осенний дивидендный сезон подошел к концу. Среди компаний из подборки выплата уже состоялась...    читать дальше
