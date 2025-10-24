"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 62 руб

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" и прогнозную цену на уровне 62 руб. за бумагу по итогам анализа операционных результатов компании за 9 месяцев 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Российский производитель золота и олова опубликовал операционные результаты за 9 месяцев 2025 года:

- Производство лигатурного золота составило 6148 кг, увеличившись на 8% год к году.

- Производство олова в концентрате выросло на 48% год к году и достигло 1721 тонн, производство меди в концентрате увеличилось на 21% до 1734 тонн, производство вольфрама в концентрате выросло на 90% до 95 тонн.

- Добыча руды для золотодобывающего дивизиона снизилась с 6 до 5,4 млн тонн.

- Выручка от реализации произведенного золота достигла 54,5 млрд рублей, увеличившись на 47%.

- Общая выручка составила 61 млрд рублей, увеличившись на 45%.

"Компания продолжает укреплять позиции на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и увеличения производственных мощностей заметно выросли объемы производства и выручка, - отмечают эксперты. - Особенно сильная динамика наблюдается в диверсифицированных направлениях - олова, меди и вольфрама. Несмотря на некоторое снижение объемов добычи руды, ее запасы, рост цен на золото и повышение эффективности позволили компании существенно улучшить финансовые показатели".

Аналитики инвесткомпании ожидают улучшения ситуации в связи с новыми проектами. В целом результаты "Селигдара" они оценивают как позитивные, однако рекомендуют учитывать, что у "Селигдара" высокая долговая нагрузка: золотой долг и золотые облигации. Соответственно часть выручки от добычи они отдают банкам вместо того, чтобы зарабатывать на текущем золотом ралли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.