"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 42%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Свежий квартальный отчет согласуется с нашим видением инвестиционного кейса компании, - пишет аналитик Магомед Магомедов. - Пространство для дальнейшего роста выглядит ограниченным, а риски существенной коррекции сохраняются. Акции Tesla продолжают торговаться с крайне завышенными мультипликаторами: P/E (NTM) находится на уровне 204,5x, что существенно выше исторических значений компании, которая всегда торговалась дорого".

Также аналитик подчеркивает, что, несмотря на рекордные квартальные поставки (497 тыс. машин), Tesla продолжает терять прибыльность: чтобы поддержать спрос после окончания налоговых льгот на EV в США, компания вынуждена идти на снижение цен и запуск более доступных комплектаций с меньшей маржинальностью. Усиливается ценовая конкуренция со стороны китайских и европейских автопроизводителей, а завершение программ поддержки в США, по мнению Магомедова, может привести к стагнации или падению спроса.

Tesla - производитель одноименных электромобилей, систем генерации и хранения энергии, разработчик ИИ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.