SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Самолета

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 1460 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент отчитался за третий квартал 2025 года: продажи недвижимости выросли на 54% в денежном выражении, в натуральном - на 52%, а за 9М25 упали на 10 и 11% соответственно.

Эксперты инвестбанка считают, что все дело в эффекте низкой базы - после отмены льготной ипотеки в прошлом году рынок первичной недвижимости встал.

В SberCIB ждут, что по итогам 2025 года продажи ГК "Самолет" сократятся на 10 и 3% соответственно.

Аналитики при этом все же отмечают хороший потенциал роста бумаги после коррекции в сентябре и подтверждают оценку "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.