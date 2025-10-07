"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Софтлайн", бумага на текущих уровнях выглядит справедливо оцененной, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент отдельно опубликовал отчетность кластера FabricaONE.AI, в который вошли активы по разработке ПО. "Софтлайн" считает, что кластер в 2025 году сможет показать органический рост выручки (без запланированных покупок) на 28-32% относительно прошлого года и сохранить этот рост в 2026-2027 гг., а также на среднесрочную перспективу (после 2027 года), отмечает эксперт.

Также "Софтлайн" планирует покупки компаний в области разработки ПО.

"Пока с учетом замедления темпов роста выручки в секторе разработки ПО в 2025 году планы выглядят достаточно амбициозно. Рынку (и нам) необходимо будет убедиться, что они работают на деле и приносят ожидаемые результаты", - говорится в обзоре аналитика.

"Сейчас сектор разработки ПО находится под давлением из-за замедления роста спроса со стороны компаний и возможных налоговых новаций. Пока нет полной уверенности, что FabricaONE.AI сможет побороть эту тенденцию и покажет существенный рост выручки за 2025 год и последующие годы - будем ждать результатов, - пишет Булгаков. - Также в разработке ПО есть ярко выраженная сезонность в выручке. Это связано с закрытием контрактов с контрагентами в конце года. Многое должно проясниться уже в 2026 году, когда будут раскрыты результаты за IV квартал и весь 2025 год".

Инвесткомпания сохраняет "нейтральный" взгляд на "Софтлайн", бумага на текущих уровнях выглядит справедливо оцененной.

