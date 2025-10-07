Цена золота может подняться к $4200/унц. - ПСБ

Котировки золота могут продолжить текущее восходящее движение и достичь отметки $4200 за тройскую унцию, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич.

Цена на золото достигла отметки $4000 за унцию в рамках торговой сессии вторника, констатирует эксперт.

Поддерживают котировки драгметалла "шатдаун" в США, риски по доллару, ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС, отмечает Зварич. Плюс к этому, указывает он, инвесторы подвержены FOMO (Fear of Missing Out) - "страху упущенной выгоды".

"Считаем, что золото может продолжить восходящее движение и достичь отметки $4200. Однако дальнейший рост с технической точки зрения оцениваем как неустойчивый - высоки риски коррекции", - пишет аналитик ПСБ в комментарии.

