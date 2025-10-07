Фундаментальных поводов для покупок акций "широким фронтом" на рынке РФ пока нет - "Алор Брокер"

Фундаментальных поводов для покупок российских акций "широким фронтом" в настоящее время нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Говорить о развороте долгосрочного нисходящего тренда не стоит, пока не видим фундаментальных поводов для покупок акций "широким фронтом". По-прежнему в среднесрочные портфели нужно включать лишь точечные бумаги, основной капитал стоит держать в облигациях, а акциями лучше торговать спекулятивно", - говорится в материале эксперта.

"Как и следовало ожидать, в числе лидеров роста в понедельник были подорожавшие на 6,2% акции "Мечела", 6% прибавил "ГК ПИК", 5% - ГК "Самолет". Бумаги по-прежнему фундаментально слабые, но именно акции самых закредитованных компаний и девелоперов двигаются опережающими рынок темпами, причем в обе стороны, - пишет Антонов в обзоре. - На 3,3% подорожал ГМК "Норильский никель", отреагировав на рост палладия. Данная бумага - одна из немногих, интересных для покупок. Считаем, что в акциях еще не полностью учтены рост палладия и платины. Причем из-за намечающегося дефицита этих металлов они вполне могут продолжить дорожать".

Эксперт инвесткомпании не исключает, что во вторник спрос перекинется на акции других закредитованных эмитентов - АФК "Система" или неоправданно сильно просевших IT-компании.

