07 октября 2025 года 12:43
"Эйлер" сохраняет позитивную оценку акций Самолета
Аналитики "Эйлер" сохраняют позитивную оценку акций ГК "Самолет" с учетом прохождения периода высокой базы продаж за первое полугодие 2024 года, подтверждения годового прогноза эмитента и низкой оценки, сообщается в материале. "Самолет" по итогам третьего квартала показал рост в продажах на 52%, но по факту сохранил снижение в объемах за девять месяцев (минус 11%), констатируют эксперты. Ипотека составила 56% от сделок, что ниже по сравнению с 75% в третьем прошлогоднем квартале, но соответствует уровню первого полугодия 2025 года. "Отскок в продажах был вызван эффектом крайне низкой базы прошлого года и был ожидаем, вопрос был лишь в масштабе улучшения", - отмечают Мария Колбина, Николай Ковалев и Антон Соловкин. Эмитент подтвердил план по продажам на 2025 год не ниже уровня 2024 года, что теперь предполагает рост на уровне 40% по итогам четвертого квартала и выглядит реалистичным, считают аналитики. Итого эксперты "Эйлера" ждут продажи в размере 1,2 млн кв. м по итогам 2025 года, что сопоставимо с прошлым годом. Акции компании с начала года снизились на 9% и торгуются с привлекательным мультипликатором P/NAV (стоимость компании к оценке чистых активов) в 0,1х, указывают аналитики в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
