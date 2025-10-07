"Эйлер" сохраняет позитивную оценку акций Самолета

Аналитики "Эйлер" сохраняют позитивную оценку акций ГК "Самолет" с учетом прохождения периода высокой базы продаж за первое полугодие 2024 года, подтверждения годового прогноза эмитента и низкой оценки, сообщается в материале.

"Самолет" по итогам третьего квартала показал рост в продажах на 52%, но по факту сохранил снижение в объемах за девять месяцев (минус 11%), констатируют эксперты.

Ипотека составила 56% от сделок, что ниже по сравнению с 75% в третьем прошлогоднем квартале, но соответствует уровню первого полугодия 2025 года.

"Отскок в продажах был вызван эффектом крайне низкой базы прошлого года и был ожидаем, вопрос был лишь в масштабе улучшения", - отмечают Мария Колбина, Николай Ковалев и Антон Соловкин.

Эмитент подтвердил план по продажам на 2025 год не ниже уровня 2024 года, что теперь предполагает рост на уровне 40% по итогам четвертого квартала и выглядит реалистичным, считают аналитики.

Итого эксперты "Эйлера" ждут продажи в размере 1,2 млн кв. м по итогам 2025 года, что сопоставимо с прошлым годом.

Акции компании с начала года снизились на 9% и торгуются с привлекательным мультипликатором P/NAV (стоимость компании к оценке чистых активов) в 0,1х, указывают аналитики в обзоре.

