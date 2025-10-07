Прогноз возврата рубля в зону 11,5-12 руб./юань в ближайшие дни сохраняется - ПСБ

Прогноз возврата курса валютной пары юань/рубль в диапазон 11,5-12 рубля за юань во второй половине текущей недели сохраняется, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Праздники в Китае продолжают определять ограниченный характер активности на внутреннем валютном рынке России. При этом развития тренда к укреплению рубля не ждем, так как данный фактор в определенной степени ограничивает и предложение валюты на внутреннем рынке. Кроме того, со вторника Банк России незначительно снизит чистые объемы продажи валюты (до 9,5 млрд руб. с 10,3 млрд руб. в день), - пишет эксперт в комментарии. - На вторую половину недели сохраняем ожидания возврата курса в диапазон 11,5-12 руб. за юань, который, по нашим оценкам, в большей степени отражает текущую справедливую стоимость национальной валюты".

