Индекс RGBI может попытаться расти с приближением октябрьского заседания ЦБ РФ - ПСБ

Индекс RGBI может предпринять попытки восстановления с приближением заседания Банка России (24 октября 2025 года) в отсутствие новых негативных триггеров (в том числе и со стороны геополитики), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок госбумаг остается без существенных изменений вторую сессию подряд, удерживая диапазон 114-115 пунктов по RGBI, констатирует эксперт.

Котировки среднесрочных и длинных ОФЗ остаются перепроданными, находясь на уровнях лета текущего года при ставке 20%. Фактически, отмечает Грицкевич, доходности госбумаг и значения процентных свопов отражают ожидания по сохранению ключевой ставки неизменной до конца 2025 года.

"На наш взгляд, ставка все же будет снижена на 100 базисных пунктов на фоне продолжающегося охлаждения экономического роста, что станет позитивным "сюрпризом" для рынка. В отсутствие новых негативных триггеров (в том числе и со стороны геополитики) ожидаем попыток восстановления индекса RGBI с приближением заседания 24 октября, - пишет аналитик банка в обзоре. - В долгосрочной перспективе (двенадцать-восемнадцать месяцев) идея в длинных ОФЗ на плавном снижении ставки также сохраняется. Рекомендуем держать позиции в длинных облигациях с фиксированной ставкой, разбавляя позицию флоатерами умеренной срочностью (полтора-два года)".

