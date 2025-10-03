Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля до 90 руб./$1 в ближайшие месяцы

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля к доллару США до уровня 90 руб./$1 в ближайшие месяцы, говорится в обзоре главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

Министерство финансов объявило, что с 7 октября по 7 ноября в рамках бюджетного правила продаст валюту и золото на 13,9 млрд руб., ежедневные операции составят 0,6 млрд руб. против 1,4 млрд руб. месяцем ранее.

Одновременно Банк России, с учетом собственных корректировок (зеркалирование операций с ФНБ), уменьшит продажи с 10,34 млрд руб. до 9,54 млрд руб. в день. Вместе с тем резко - с 80,4 млрд руб. в августе до 30,5 млрд руб. в сентябре - сократились топливные субсидии нефтяным компаниям, поскольку цены на бензин превысили установленный уровень. Общий объем выплат за 9М25 достиг 715,5 млрд руб.

"Сокращение продажи валюты свидетельствует о сохранении умеренной поддержки рубля денежными властями, что согласуется с небольшим отклонением нефтегазовых доходов от базового уровня (на 27 млрд руб. в октябре). Важно, что текущая повышенная волатильность курса не связана с операциями Минфина или Банка России с валютой, но со сделками крупных участников на валютном рынке, притом что публичных комментариев по подобным сделкам не приводится, - пишет эксперт в материале. - Одна из версий - экспортеры стали продавать больше валюты из-за затишья на рынке размещения корпоративного долга. Могут также влиять праздники в Китае и торможение импорта. Сохраняем прогноз о движении USD/RUB к уровню 90 руб./$1 в ближайшие месяцы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.