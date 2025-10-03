ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы рынка ОФЗ

Долгосрочные перспективы рынка ОФЗ остаются позитивными, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Рынок ОФЗ продолжает испытывать на себе совокупность негативных факторов: переоценка ожиданий по снижению ключевой ставки, увеличение программы заимствований Минфина и повышенные геополитические риски, - пишут эксперты. - По итогам недели индекс RGBI потерял еще 1,4 пункта, достигнув 114,4 пункта - минимума с конца июня. Сильный спрос на аукционах ОФЗ на этой неделе говорит о готовности институциональных инвесторов покупать длинные облигации, однако негативная оперативная статистика по инфляции из-за ситуации на рынке топлива не позволила индексу RGBI стабилизироваться".

По оценке стратегов банка, долгосрочные перспективы рынка остаются позитивными. В ближайшие недели фокус инвесторов начнет смещаться на заседание ЦБ, которое состоится 24 октября.

