Вероятен восстановительный рост акций Tesla - инвестбанк "Синара"

Вероятен восстановительный рост акций Tesla, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Акции Tesla подешевели вчера на 5,1%, хотя за последние три месяца компания поставила 497099 автомобилей, на 7% превзойдя результат годичной давности и на 12% - консенсус-прогноз рынка, - пишут эксперты. - Однако рост продаж, развернувшихся после двух кварталов резкого спада, вряд ли, по нашему мнению, окажется продолжительным: он во многом обусловлен стремлением покупателей успеть воспользоваться налоговым кредитом на электромобили в размере $7500, срок предоставления которого истек 30 сентября. Ожидаем восстановительного роста в бумаге".

