Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600 пунктов, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25.

Сентябрь стал месяцем разочарований для российского рынка, отмечают аналитики. Вместо развития августовского роста индексы рухнули к летним минимумам: Индекс Мосбиржи потерял 8%, РТС - 10,8%.

По мнению экспертов, покупатели окончательно выдохлись на фоне трех ключевых факторов: ужесточения риторики ЦБ РФ, геополитического тупика и продолжающегося санкционного давления.

С технической точки зрения индекс Мосбиржи вплотную подошел к ключевой отметке 2600 пунктов - последнему рубежу обороны "быков", указывают стратеги инвесткомпании. Пробитие уровня 2598 пунктов откроет дорогу ко дну 2024 года (2370 пунктов). Вероятность сценария дальнейшего падения усиливается на фоне ухудшения фундаментального фона. Инвесторам стоит готовиться к тестированию донных уровней, предупреждают аналитики.

"Октябрь сохранит высокую волатильность. Фокус стоит переместить на защитные активы и готовность к тестированию годовых минимумов, - пишут эксперты "Велес Капитала". - В 4К25 российский рынок может выйти из осенней спячки при двух условиях: геополитическом прорыве или смягчении тона ЦБ РФ. Любые новости о подготовке встречи на высшем уровне способны вдохнуть жизнь в акции. При этом дивидендный сезон вносит свои коррективы - закрытие реестров за полугодие создаст краткосрочное давление на "ФосАгро", "Полюс" и "НОВАТЭК", но уже в октябре инвесторы переключатся на ожидание выплат за 9 месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.