"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Ростелекома с целью 51,4 руб

"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Ростелеком" с целью 51,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,93%, стоп-приказ: 80,96 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на рост выручки на 11%, компания демонстрирует тревожные сигналы, отмечают аналитики: чистая прибыль рухнула на 51%, рентабельность OIBDA снизилась до 39,2%, а свободный денежный поток ушел в глубокую отрицательную территорию (минус 23 млрд руб.).

Ключевой проблемой, говорится в материале, остается структурное ухудшение абонентской базы: массовый отток клиентов и фиксированной телефонии не компенсируется скромным ростом в оптических сетях.

Инвестиционная нагрузка остается чрезмерной, а мобильный бизнес стагнирует. При сохранении текущих тенденций эмитент рискует столкнуться с дальнейшим сжатием маржинальности, обращают внимание в инвесткомпании

"С технической точки зрения актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда. Текущая структура графика сохраняет "медвежий" настрой, а обновление минимумов поддерживается возрастающими объемами продаж. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 80,96 руб. риск на портфель составит 2,82%", - указывают в "Финаме".

"Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и телекоммуникационных решений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.