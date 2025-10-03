Курс рубля на следующей неделе может колебаться в диапазонах 80-83 руб./$1, 95-98 руб./EUR1 и 11,2-11,7 руб./юань - Freedom Finance Global

Курс рубля по отношению к доллару, евро и юаню на следующей неделе может колебаться в рамках диапазонов 80-83 руб./$1, 95-98 руб./EUR1 и 11,2-11,7 руб. за юань соответственно, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рубль, скорее всего, остается под впечатлением от выступления президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме 2 октября, отмечает эксперт. В том числе, видимо, позитивно повлияло заявление российского лидера о том, что планируемое повышение НДС с 1 января 2026 года не окажет негативного влияния на экономику, зато позволит сократить бюджетный дефицит.

Минфин РФ объявил о планах сокращения с 7 октября продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом: 600 млн руб. против 1,4 млрд руб. в день в сентябре и начале октября. А общий объем с 7 октября по 7 ноября составит 13,9 млрд руб. по сравнению с 31,5 млрд руб. в предыдущем периоде.

При этом ЦБ РФ остается по-прежнему чистым продавцом валюты, "зеркалируя" операции Минфина в октябре и начале ноября на 9,54 млрд руб. в день, что окажется на 8% меньше, чем в прошлый период.

"Сокращение продаж иностранной валюты может способствовать коррекции рубля вниз, как только появится повод, а вероятность негативных событий на фоне напряженной геополитической обстановки и неустойчивых макроэкономических данных достаточно высока, - пишет Мильчакова в обзоре инвесткомпании. - Рубль в октябре, на наш взгляд, может подешеветь после выхода данных по инфляции за сентябрь и по инфляционным ожиданиям в октябре. Мы прогнозируем, что на следующей неделе доллар может колебаться в рамках 80-83 руб./$1, евро - в коридоре 95-98 руб./EUR1, юань - в диапазоне 11,2-11,7 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.