.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции ВТБ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 сентября 2025 года 14:32
Акции ВТБ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на онлайн-встрече с инвесторами подтвердил прогноз по прибыли компании (ожидается, что чистая прибыль группы в 2025 году составит около 500 млрд рублей, прогноз по прибыли в 2026 году сохранен на уровне 650 млрд рублей с рентабельностью капитала (ROE) не менее 20%) и обозначил сроки объявления цены допэмиссии. Сбор заявок на участие в допэмиссии проводится до 15:00 мск 18 сентября. Цена SPO будет объявлена 19 сентября. Ожидаемый размер допэмиссии составляет 80-90 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н20 после допэмиссии может вырасти на 0,4 процентного пункта, отмечают эксперты. Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" сохраняют свое мнение по акциям эмитента. "Учитывая снижение ключевой ставки, таргеты менеджмента по размеру чистой прибыли в 2025 и 2026 годах, ожидаемый размер допэмиссии, а также возможную частичную конвертацию привилегированных акций банка в будущем, акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов", - пишут они в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 сентября 2025 года 15:30
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг Ozon на уровне 5198 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой. Последний торговый день расписками Ozon в режиме Т+1, по сообщению Московской биржи - 22 сентября 2025 года. С 17 сентября вводится запрет на... читать дальше
.17 сентября 2025 года 15:02
"Финам" понизил рейтинг акций CITIC Securities с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 30,05 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 2,4%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "С момента выхода нашего предыдущего обзора от конца мая... читать дальше
.17 сентября 2025 года 14:01
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6540-6670 пунктов в течение торговой сессии среды при нейтральном балансе рисков и высокой волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. Эксперт отмечает, что главное макроэкономическое событие сегодняшнего дня -... читать дальше
.17 сентября 2025 года 13:33
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций Henderson и целевую цену на уровне 950 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 75% на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. Операционные данные компании за август показали хороший рост, отмечает аналитик Мария... читать дальше
.17 сентября 2025 года 13:03
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив акций банка "Санкт-Петербург" и целевую цену на уровне 450 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 30%, сообщается в обзоре инвесткомпании. Эмитент представил результаты за восемь месяцев 2025 года по стандартам РСБУ.... читать дальше
.17 сентября 2025 года 12:12
Восходящий тренд в индексе RGBI с технической точки зрения сохраняется, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Индекс государственных облигаций RGBI начал корректироваться заблаговременно до решения ЦБ по ключевой ставке, - отмечают эксперты в обзоре. - Драйверами снижения стали нативные... читать дальше
.17 сентября 2025 года 11:52
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив бизнеса Ozon, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Московская биржа" с 17 сентября вводит ограничения на коды расчетов по АДР Ozon Holdings, что связано с предстоящей редомициляцией холдинговой компании с Кипра в Россию и... читать дальше
.17 сентября 2025 года 11:22
Вероятно закрепление пары рубль/юань выше отметки 12 руб./юань к концу осени, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Во вторник юань смог отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. По итогам дня китайская валюта поднялась на 0,5%,... читать дальше
.17 сентября 2025 года 11:02
Прогнозный диапазон 11,50-11,80 руб./юань пока сохраняет актуальность, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник вернулся к ослаблению. Сейчас в центр внимания инвесторов возвращаются геополитические новости, - отмечают эксперты. - С другой стороны, выросшие нефтяные... читать дальше
.17 сентября 2025 года 10:43
Фактор неопределенности параметров бюджета по итогам 2025г продолжит оказывать давление на госбумаги - ПСБ
Фактор неопределенности параметров бюджета по итогам 2025 года и на ближайшие 3 года продолжит оказывать давление на госбумаги в ближайшее время, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Давление на рынок госбумаг во вторник сохранилось -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.