Акции ВТБ представляют интерес для спекулятивной покупки - "Цифра брокер"

Акции ВТБ представляют интерес для спекулятивной покупки, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

ВТБ объявил о сборе заявок на участие в дополнительной эмиссии акций с 16 по 18 сентября. Спрос уже превысил установленный объем размещения, что, по мнению экспертов, отражает высокий интерес инвесторов к акциям с дисконтом к текущим котировкам в ожидании солидных дивидендов по итогам 2025 года.

"Допэмиссия позволит банку улучшить показатели достаточности капитала, что с учетом ожидаемо неплохих результатов в 2025 году и позволяет рынку рассчитывать на высокую дивидендную доходность, вблизи 20%, несмотря на увеличение числа акций в обращении, - отмечают аналитики. - По нашим оценкам, акции ВТБ представляют интерес для спекулятивной покупки, хотя им по-прежнему сопутствуют высокие риски вследствие неопределенности относительно будущей устойчивости банка и возможной необходимости в проведении новой допэмиссии".

