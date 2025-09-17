Индекс Мосбиржи в среду попытается удержаться в пределах 2800-2850 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи в среду попытается удержаться в пределах 2800-2850 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи во вторник по итогам всех сессий снизился на 0,5%, продолжая отыгрывать как не столь ожидаемое снижение "ключа", так и угрозу новых санкций, отмечает аналитик в комментарии. Но поскольку европейские санкции все-таки были отложены, а риторика Трампа - обнадеживающей, индекс удержался чуть выше 2800 пунктов. При этом торговая активность была выше среднего уровня за 3 месяца - 73 млрд руб.

В среду, в отсутствие новых геополитических вводных, эксперт ждет, что рынок попытается удержаться в диапазоне 2800 - 2850 пунктов.

