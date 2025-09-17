Прогнозный диапазон 11,50-11,80 руб./юань пока сохраняет актуальность - банк "Санкт-Петербург"

Прогнозный диапазон 11,50-11,80 руб./юань пока сохраняет актуальность, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник вернулся к ослаблению. Сейчас в центр внимания инвесторов возвращаются геополитические новости, - отмечают эксперты. - С другой стороны, выросшие нефтяные цены в моменте выступают фактором поддержки для рубля. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,69 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,50-11,80 руб./юань".

Цены на нефть во вторник заметно выросли. Помимо новостей о новых повреждениях нефтяных объектов РФ, поддержку котировкам, на взгляд аналитиков банка, оказало ослабление доллара США. В среду фьючерсы Brent торгуются у $68,2/барр. Эксперты допукают, что котировки в дальнейшем могут вернуться в диапазон $67- 68/барр., если сегодняшние итоги заседания ФРС не приведут к дальнейшему значимому снижению индекса доллара.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.