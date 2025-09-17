Фактор неопределенности параметров бюджета по итогам 2025г продолжит оказывать давление на госбумаги - ПСБ

Фактор неопределенности параметров бюджета по итогам 2025 года и на ближайшие 3 года продолжит оказывать давление на госбумаги в ближайшее время, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Давление на рынок госбумаг во вторник сохранилось - индекс RGBI снизился до 118,36 п., оставшись в нашем целевом канале 118-119 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - Фактор неопределенности параметров бюджета по итогам 2025 года и на ближайшую 3-летку продолжит оказывать давление на госбумаги в ближайшее время (параметры бюджета будут опубликованы в конце сентября). На наш взгляд, данный риск несколько переоценен с учетом активного авансирования госрасходов в 2025 году".

Аналитик по-прежнему ожидает, что индекс госбумаг останется в диапазоне 118-119 пунктов. Долгосрочный взгляд на рынок облигаций с фиксированным купоном остается позитивным - Грицкевич считает целесообразным сохранять структуру долгового портфеля с пропорциями в размере ~50% облигации с фиксированным купоном (с фокусом на длинную дюрацию); ~20% - флоатеры и ~30% - локальные валютные облигации.

