"Финам" понизил рейтинг бумаг TSMC до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $188,4 за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции эмитента продолжают ралли: с апрельских минимумов котировки выросли уже более чем на 60% и обновили исторические максимумы. Однако столь стремительный рост капитализации представляется нам избыточным, поскольку серьезных изменений в прогнозах менеджмента относительно динамики спроса в ближайшие два года не было, а риски эскалации торговых войн и общего замедления мировой экономики сохраняют актуальность. В связи с этим мы не исключаем сценария существенной коррекции стоимости", - пишет эксперт.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем. Компания не выпускает собственных чипов под своим брендом, а обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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