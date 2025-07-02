Рубль сохранит относительную стабильность до заседания ЦБ РФ в июле - "Финам"

Рубль, скорее всего, сохранит относительную стабильность вплоть до заседания Банка России 25 июля 2025 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин.

"Дальше все будет зависеть от того настроя по денежно-кредитной политике, который даст рынкам регулятор. Наши прогнозы торгов на июль - диапазоны 78-84 руб./$1, 90-95 руб./EUR1 и 10,9-11,3 руб. за юань", - указывает эксперт в комментарии.

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