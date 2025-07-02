Акции РусАла и Норникеля в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "РусАла" и ГМК "Норильский никель" в настоящее время справедливо оценены российском рынком, но обладают потенциалом роста в случае ослабления рубля, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Согласно таможенной статистике Китая продажи цветных металлов из России в Китай выросли за первые пять месяцев 2025 года.

"Мы позитивно оцениваем данную новость, которая подтверждает тренд, наметившийся с начала текущего года, на рост поставок цветных металлов из России в Китай. Однако, несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру на мировых рынках металлов, текущий крепкий рубль не позволит воспользоваться ситуаций в полной мере "РусАлу" и "Норникелю". Поэтому считаем, что в настоящее время бумаги данных эмитентов оценены рынком справедливо, но сохраняют потенциал для роста в случае ослабления российской валюты", - пишут эксперты в комментарии.

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