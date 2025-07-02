S&P; 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6150-6260п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6150-6260 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

"S&P 500 провел минувшую сессию в узком диапазоне, консолидируясь около исторического максимума. Ближайшим сопротивлением для бенчмарка может выступить зона 6240-6250 пунктов. Позитивным знаком стало расширение ралли: доля акций, торгующихся выше 200-дневной скользящей средней, поднялась с 53% до 59%, - отмечает эксперт. - Кроме того, равновзвешенный S&P 500 во вторник преодолел важный уровень сопротивления, поднявшись до максимума с декабря 2024 года. Впрочем, индикатор RSI по индексу широкого рынка достиг зоны перекупленности, что ограничивает потенциал дальнейшего роста".

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