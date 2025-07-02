Совкомбанк сохраняет осторожную оценку компаний-разработчиков ПО на рынке РФ

Совкомбанк в целом сохраняет осторожную оценку компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО) на российском фондовом рынке, при этом продолжает выделять ПАО "Аренадата", сообщается в материале главного аналитика отдела публичного анализа акций Дмитрия Трошина.

"Второй квартал складывается для разработчиков ПО хуже, чем изначальные ожидания эмитентов в начале 2025 года. Мы ожидаем слабых квартальных отчетностей по ГК "Астра", ПАО "Аренадата" и "Диасофту". Под слабой отчетностью понимаем снижение выручки г/г по итогам квартала, - пишет эксперт. - Считаем, что ситуация общая для большинства российских компаний, связанных с разработкой ПО. Она складывается из-за снижения спроса со стороны заказчиков".

Слабый спрос, в том числе по словам заказчиков, объясняется рядом факторов, указывает Трошин:

- Экономия бюджета клиентами на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

- Несоответствие продуктов требованиям заказчиков.

- Дорогие цены на российское ПО.

- Более мягкое регуляторное давление для стимулирования импортозамещения, чем ожидалось публичными эмитентами.

"Слабые результаты за 1К25 и 2К25 на наш взгляд существенно осложнят достижение результатов, заявленных в рамках "гайденсов"на текущий год. Ряд компаний может пересмотреть свои годовые прогнозы до более консервативных значений уже по итогам результатов за 1П25. Сохраняем осторожный взгляд на сектор в целом и из всех игроков все также продолжаем выделять "Аренадату", - пишет аналитик Совкомбанка в обзоре. - При этом отмечаем, что долгосрочно российские разработчики ПО сохраняют существенный потенциал к росту. По нашим оценкам, проникновение российского ПО в инсталлированную базу всего ПО в РФ (в денежном выражении) на данный момент составляет 20-30% и может вырасти до 70-75% к 2030-2035 гг."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.