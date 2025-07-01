"Т-Инвестиции" начали анализ VK с рекомендацией "держать" для ее акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение VK (MOEX: VKCO), сообщается в обзоре брокера.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 280 рублей за штуку, рекомендация установлена на уровне "держать".

"По нашей оценке, бумаги VK торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 14x на 2025 год, что выше среднего значения по российским IT-компаниям. Отрицательная рентабельность в 2024 году, неопределенность относительно устойчивости результатов за первый квартал, а также все еще высокая долговая нагрузка, несмотря на допэмиссию, - все это подтверждает нашу рекомендацию "держать", - пишут аналитики.

При этом они отмечают мультисегментную модель VK, которая позволяет снижать риски и развиваться в разных направлениях параллельно. В 2025 году скорректированная EBITDA компании может приблизиться к 20 млрд рублей, прогнозируют эксперты - это существенно выше заявленного менеджментом ориентира и может быть позитивно воспринято рынком. Потенциальным катализатором для переоценки может выступить IPO VK Tech, однако его реализация будет зависеть от внешней рыночной и макроэкономической конъюнктуры. "Текущая рыночная капитализация VK уже может отражать большую часть негативных ожиданий, - считают в "Т-Инвестициях". - Не исключено, что по мере раскрытия результатов инвестиций котировки бумаг получат поддержку".

Текущая стоимость акций VK составляет порядка 276,1 рубля за штуку.

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