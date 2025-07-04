Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- производственные заказы Германии в мае;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- индекс цен производителей еврозоны в мае;

- акции "МТС" и "Инарктики" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- Финансовый конгресс Банка России;

- выходной на биржах США.

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