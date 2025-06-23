Инвестбанк "Синара" приостанавливает анализ Fix Price

Инвестиционный банк "Синара" временно прекращает анализ Fix Price в связи с остановкой торгов бумагами компании на Московской бирже ввиду реорганизации эмитента и делистинга его глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова

"Новый рейтинг мы присвоим уже акциям ПАО "Фикс Прайс", которые, как ожидается, начнут торги в августе текущего года", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.