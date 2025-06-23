Инвестпривлекательности в акциях Диасофта на данный момент нет - Совкомбанк

Инвестиционной привлекательности в акциях "Диасофта" в настоящее время не видно, говорится в материале младшего аналитика отдела публичного анализа акций Совкомбанка Олеси Варламовой.

Эмитент отчитается за весь 2024 финансовый год и финансовый 4К24 26 июня 2025 года (у компании финансовый год смещен на один квартал, и ее финансовый 4К24 является календарным 1К25), напоминает эксперт.

Совкомбанк ожидает, что 4К24 будет слабым для компании.

"Темпы роста выручки замедлятся с 18% г/г до 10% г/г, а рентабельность по EBITDAC снизится на 4 п.п. г/г. Считаем, что менее выраженные темпы роста будут связаны со слабым спросом со стороны клиентов в 4К24 из-за более выраженного влияния жесткой денежно-кредитной политики на экономию бюджета заказчиками, - указывают эксперты в обзоре. - Снижение рентабельности по EBITDAC, на наш взгляд, обусловлено невозможностью резко сократить затраты на ФОТ в течение одного квартала, чтобы адаптироваться к снижению спроса. Также считаем сокращение штата IT-сотрудников нерациональным решением, так как в долгосрочной перспективе это будет дороже, чем оставить штат даже в кризисный период. Несмотря на меньшую рентабельность EBITDAC г/г, рентабельность NIC будет выше. Это объясняется более высокими финансовыми доходами г/г, а также частично из-за бухгалтерских особенностей расчета NIC".

Инвестиционной привлекательности в акциях "Диасофта" аналитики Совкомбанка на данный момент не видят.

"Компания, на наш взгляд, испытывает трудности с выходом на рынок ERP и инфраструктурного ПО, несмотря на существенные капитализированные расходы на разработку. В связи с этим эмитента отказался от своего изначального "гайденса" по росту на 30% г/г, - пишут эксперты в материале банка. - Не считаем, что "Диасофт" сможет вернуться к таким темпам роста в обозримой перспективе, так как коренной рынок ПО для финсектора, по нашим оценкам, будет расти в среднем на 15% г/г в ближайшие пять лет. Компания также не выделяется высокой рентабельностью по EBITDAC и доходностью денежного потока. При этом торгуется по медианным мультипликаторам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.