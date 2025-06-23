Курс рубля может остаться в диапазоне 10,75-10,95 руб./юань по итогам текущей недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может остаться в диапазоне 10,75-10,95 руб. за юань по итогам текущей недели, поддержку национальной валюте будет оказывать приближающийся к пику июньский налоговый период, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Динамика цен на нефть на неделе будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, в целом риски ухода котировок нефти марки Brent выше $80 за баррель пока сохраняются, говорится в комментарии экспертов.

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