"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1170 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ямал СПГ" осуществила первую в текущем сезоне отправку груза сжиженного природного газа на восточные рынки через Северный морской путь (СМП). Этот маршрут имеет стратегическое значение, поскольку может укрепить конкурентные позиции России на мировом рынке и предложить более эффективную альтернативу традиционному пути через Суэцкий канал, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании находятся вблизи локального уровня поддержки. При отскоке появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 1170 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 990 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

"НОВАТЭК" - крупнейший российский независимый производитель природного газа.

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