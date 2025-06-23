Заявленный ориентир нового выпуска бондов Группы Позитив выглядит привлекательно - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "Группы Позитив" (Positive Technologies) серии 001Р-03 выглядит привлекательно при снижении не более чем на 150 б.п., говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Группа Позитив" 25 июня планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 2,8 года. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир по купону - не выше 20,00% (21,94%).

"На вторичном рынке обращаются два флоатера "Группы Позитив" и "фикс" Positive Technologies, - отмечают аналитики Александр Афонин и Эльдар Каров. - Серия 001P-02 с фиксированным купоном и погашением в декабре 2025 года торгуется с доходностью 20,45%, что соответствует спреду к КБД в 200 б. п. Ориентиры по новой бумаге соответствуют спреду в 610 б. п. при дюрации ~2 лет. На вторичном рынке бумаги с сопоставимыми рейтингами (АА и АА-) и близкие по дюрации торгуются со спредами в пределах 350 б. п. Заявленные ориентиры могут отражать риски, связанные со снижением продаж, которое наблюдалось в прошлом году, и тем не менее с учетом рейтинга эмитента выглядят весьма привлекательно при снижении ориентира не более чем на 150 б. п.".

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