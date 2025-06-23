Рубль может остаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может остаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Поддержка рубля на достаточно крепких уровнях продолжится, отмечает он в комментарии.

"Во второй половине недели допускаем смещение курса к нижней границе указанного диапазона на фоне проведения аукционов ОФЗ (сохранение высокого спроса на рублевые активы) и подготовки бизнеса к уплате налогов. В понедельник же ориентируемся на сохранение курса в районе 10,8-11 руб. за юань", - пишет Попов.

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