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10 июня 2025 года 19:00

"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Сбербанка

"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Сбербанка на фоне представленной отчетности за 2024 год и 1К25 по РСБУ, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

"Сбербанк представил умеренно позитивный финансовый отчет за май и пять месяцев 2025 года, продемонстрировав слом тренда в темпах роста прибыли, которые снижались последние три квартала, - пишут эксперты. - Несмотря на высокий уровень процентных ставок, банк с начала года нарастил кредитный портфель как физических, так и юридических лиц. При этом динамика кредитного портфеля банка отражает эффективность текущей денежно-кредитной политики Банка России по борьбе с инфляцией и возможность дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года".

Несмотря на снижение ключевой ставки Банком России 6 июня, аналитики отмечают сохранение риска роста резервов банков в случае возникновения сложностей ведения бизнеса у заемщиков на фоне высоких процентных ставок в экономике.

"Мы продолжаем позитивно смотреть на акции Сбербанка и считаем их инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора", - резюмируют стратеги сервиса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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