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11 июня 2025 года 17:11
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям оператора Гонконгской биржи HKEx
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с целевой ценой 408,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи (HKEx), - пишет аналитик Игорь Додонов. - Ожидаем, что китайские акции благодаря своей относительной дешевизне, а также прогнозам сохранения достаточно высоких темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут оставаться привлекательными в глазах международных инвесторов. И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого". В то же время после роста более чем на 40% с начала текущего года акции HKEx, по оценке Додонова, торгуются вблизи справедливых уровней, и эксперт не видит потенциала их дальнейшего укрепления. HKEx - одна крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги широким спектром финансовых инструментов, обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ГОНКОНГ-HKEX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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