Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" и целевую цену на уровне 85 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Авиаперевозчик представил операционные результаты за май 2025 года:

- Пассажиропоток увеличился на 1,4% год к году и составил 4,6 млн человек.

- Занятость кресел увеличилась на 2,5 п.п., до 88,9%.

- Пассажирооборот увеличился на 3,7%, предельный пассажирооборот - на 0,9%.

- Количество рейсов выросло на 2,9%, до 31 тыс., из которых 24 тыс. пришлось на внутренние рейсы.

"Майский отчет крупнейшего российского авиаперевозчика оказался нейтральным, - отмечают эксперты. - После бурного восстановления в 2023-2024 годах динамика показателей постепенно замедляется. Темпы роста пассажиропотока снижаются, а геополитическая обстановка продолжает давить на сектор в целом. Рынок ждет более четких сигналов: возвращения зарубежных направлений, восстановления широкого международного сообщения и, главное, смягчения санкционного давления. Пока же - умеренный оптимизм и ожидание развязки".

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