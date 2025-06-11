S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5960-6100п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5960-6100 пунктов на торгах в среду при повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе, отмечает эксперт. Баланс рисков на текущую сессию он оценивает как нейтральный при повышенной волатильности на фоне противоречивых сигналов с торговых переговоров между США и Китаем и ожидаемого релиза статистики CPI. Эксперт ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 5960-6100 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 преодолел психологически значимую отметку 6000 пунктов, - указывает Калымбеков. - Тренд остается восходящим, но мы по-прежнему призываем инвесторов проявлять осторожность при совершении покупок. Индикатор RSI приближается к зоне перекупленности и демонстрирует "медвежью" дивергенцию, что может усилить коррекцию акций при появлении фундаментального триггера. Ближайшая значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 5920 пунктов, соответствующем минимуму 5 июня. Следующая цель покупателей - 6100 пунктов".

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