"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: 940 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания планирует увеличить выручку на 28% к концу 2025 года, доведя ее до 42-43 млрд руб. благодаря приобретению клиник ГК "Эксперт", отмечают аналитики. Компания планирует начать консолидировать клиники "Эксперт" в свою отчетность начиная с I полугодия 2025 года. Эксперты инвесткомпании ожидают сильные результаты за ближайший отчетный период.

"С технической тоски зрения акции оттолкнулись от локального уровня поддержки и от 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 940 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,72", - указывают в "Финаме".

"МД Медикал Груп" ("Мать и дитя") - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России.

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