"Солид Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 425 руб

"Солид Брокер" повысил целевую цену обыкновенных акций и "префов" Сбербанка с 415 руб. до 425 руб., сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Донецкого.

Эксперт выделил из отчетности Сбербанка за май 2025 по РПБУ ряд позитивных моментов:

- Рост кредитного портфеля даже несмотря на высокую ключевую ставку, хотя темпы все еще ниже нормальных.

- Рост чистых процентных доходов на 16%.

- Рост чистой прибыли до налогов на 9% и на 5,4% после.

В качестве негативных факторов аналитик назвал снижение комиссионных доходов, полагая, что это является следствием сокращения экономической активности.

"Также растет стоимость риска, особенно в сравнении с апрелем, но пока в рамках прогноза, - указывает Донецкий. - Сбер по-прежнему является одним из фаворитов в банковском секторе. Мы повышаем целевую цену до 425 рублей (с 415 рублей) на оба типа акций".

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