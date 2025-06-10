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10 июня 2025 года 17:32
"Солид Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 425 руб
"Солид Брокер" повысил целевую цену обыкновенных акций и "префов" Сбербанка с 415 руб. до 425 руб., сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Донецкого. Эксперт выделил из отчетности Сбербанка за май 2025 по РПБУ ряд позитивных моментов: - Рост кредитного портфеля даже несмотря на высокую ключевую ставку, хотя темпы все еще ниже нормальных. - Рост чистых процентных доходов на 16%. - Рост чистой прибыли до налогов на 9% и на 5,4% после. В качестве негативных факторов аналитик назвал снижение комиссионных доходов, полагая, что это является следствием сокращения экономической активности. "Также растет стоимость риска, особенно в сравнении с апрелем, но пока в рамках прогноза, - указывает Донецкий. - Сбер по-прежнему является одним из фаворитов в банковском секторе. Мы повышаем целевую цену до 425 рублей (с 415 рублей) на оба типа акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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